En medio del desespero, Calderón publicó varias de historias de Instagram, recogidas por ‘Lo sé todo’, momentos después de que los delincuentes salieron de su local comercial.

Todo esto ocurrió tan solo un día después de que un ladrón, con un bolso de ‘Rappi’ y armado con una pistola, amenazó a unas clientes de la ‘influenciadora’ y les robó sus celulares.

En la noche, un poco más calmada, Calderón explicó a sus seguidores de Instagram lo que le ocurrió:

“Si ayer nos fue mal, hoy nos fue recontra mal. No entendemos qué está pasando. Estábamos todos ahí trabajando, cuando de pronto llegaron unos manes vestidos de policías y dizque para un allanamiento, pero ellos no tenían ninguna orden. Eso era mentira, nos iban a atracar”, expresó Yina.

“Gracias a Dios yo ya había tomado medidas de seguridad por lo que había pasado ayer, pero nos pegaron un susto el hijuep… soy una muchacha tratando de salir adelante. No más, no soy una millonaria, no tengo caletas escondidas”, añadió la exprotagonista.

Al final de las historias, Yina Calderón indicó que ya denunció ante las autoridades todo lo que pasó.