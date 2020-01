View this post on Instagram

¡Vuelve y juega! @yinacalderonoficial es nuevamente víctima de la delincuencia. Hace pocos minutos, su local fue nuevamente asaltado. . . Recordemos que no es la primera vez. Hace ya varias semanas, los ‘amigos de lo ajeno’ se llevaron gran parte de la decoración navideña que tenía en su negocio🎄 . . Esto fue lo que nos contó . . . #YinaCalderon #EsNoticia #Martes #Enero #LaMovida