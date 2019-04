View this post on Instagram

@anuel_2blea Andamos de Tour, juntos y separados, en conciertos por todo el mundo, con todas las fechas hasta ahora Sold out, cada uno haciendo cosas increíbles en nuestras carreras, ambos nominados a los Billboard, cantaremos por primera vez juntos en unos premios y hoy recibimos disco de Diamante para Culpables y Secreto … MI EQUIPO PERFECTO ❤️