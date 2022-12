Sebastián Villalobos recurrió a su cuenta de Instagram, donde tiene casi 11 millones de seguidores, para sincerarse sobre un aspecto de su vida que pocos conocen: su padre.

El bumangués, de 26 años, indicó a través de una historia que, luego de muchos años sin saber nada de su progenitor, tomó la decisión de contactarlo.

“Hoy desperté con ganas de ver el mundo diferente. Acabo de escribirle a mi padre después de 14 años sin tener ningún tipo de comunicación. Tengo el corazón a mil”, escribió.

Asimismo, publicó unas capturas de parte de la conversación que tuvo con el hombre, en la que, además, le contaba que tiene una hermana llamada Valentina.

Sebastián Villalobos contó que pasó con su papá

El youtuber detalló que perdió comunicación con su papá cuando él tenía 5 años, pero a los 12 lo volvió a ver. “En la época del Messenger mi familia [paterna] me buscó para estar en comunicación. Después, viajé a Bucaramanga y me vi con un tío y él me preguntó si yo quería ver a mi papá, y le dije que sí. Volví a la casa donde yo solía vivir con mi padre y allí conocí a mi hermano, pero me resultó muy difícil”, dijo Villalobos.

Luego de unas horas, el entonces niño se reencontró con su padre. “Nos vimos en una tienda, y solo hablamos por 10 minutos porque él estaba trabajando, y me dijo que nos viéramos el fin de semana, pero eso nunca pasó porque yo no me sentí seguro de hacerlo”, señaló.

Y aunque el hombre, al que no quiso identificar, se comunicó con el actor por unas semanas, al poco tiempo perdieron de nuevo la comunicación.

“Yo estaba como resignado a que no iba a necesitar a hablar con él nunca, y ya yo no tengo ningún resentimiento ni nada que se le parezca. Entonces, el año pasado se comunicó conmigo mi hermano, que ya es un hombrecito, y en ese momento me entero que tengo una hermana y se despertó en mí una emoción de conocerla”, expresó el joven.

Y aunque Sebastián creía no sentir ningún rencor por su papá, gracias a un conocido entendió que en el fondo no lo había terminado de perdonar.

“A medida que pasaba el tiempo sentí la necesidad de comunicarme con mi papá. Hace seis meses le pedí a mi hermano el número de teléfono de nuestro padre, pero no me sentía preparado para llámalo”, aseveró.

Y agregó: “Hoy me sentí listo para escribirle. Una de mis promesas para este año era arreglar esta situación con él para quitarme esa carga emocional y para sanar”.