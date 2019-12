View this post on Instagram

. 👶🏼👧🏼 NUEVO o NUEVA integrante para la FAMILIA🤰🏼. Regalito de navidad para la familia Vega-Ochoa. SE NOS CRECIÓ LA FAMILIA 🙏🏻💚. Con mucho cariño y amor compartimos con todos esta hermosa noticia y bendición que nos da Dios y la vida. @valen8apardoux @mati_vega1 Ustedes que dicen NIÑA o NIÑO ⁉️. Será MILA ó LUCA⁉️❓❓😬😬😬😁🥰