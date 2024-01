La modelo Sara Uribe habló en un video sobre la cirugía a la que se sometió con el fin de lograr ver su cuerpo como era antes de tener a su hijo Jacobo. Afirmó que después del embarazo, las mujeres están llenas de vida, pero no logran tener su cuerpo como antes, lo que les puede generar depresión postparto.

Sara Uribe, que habló de las adicciones de su mamá, de no se guardó nada en un video en el que habló sobre su cirugía. Por medio de su cuenta en Instagram, la modelo paisa aseguró que, al igual que para muchas mujeres, el embarazo representó cambios en su cuerpo que no la hacían ver como ella estaba acostumbrada a verse. Fue por esta razón, que se sometió a una cirugía estética para reducir un “gordito” que a la presentadora no le gustaba.

“Cuando tuve a mi hijo Jacobo, me dijeron que era una diástasis que le estaba dando a mi cuerpo, y se me separaron los músculos, porque Jacob era enorme y no cabía en mi abdomen“. Se le deformó su cuerpo “como a todas las mamás nos puede pasar“, aseguró.

La modelo nacida en Medellín asegura que esta puede ser una razón por la que muchas mujeres pueden entrar en una depresión postparto: “Porque somos mujeres con vida, pero no la misma mujer“.

Sara Uribe habló sobre su decisión de hacerse una cirugía, pues la deformación de su cuerpo en medio de su proceso como mamá desdibujó su cuerpo tal como lo tenía. Afirma que perdió sus “cuadritos”. Pero también dijo que hizo la cirugía porque encontró una persona en la que confiar. La liposucción, “dejó una cicatriz más, pero con un gordito menos“.

Uribe tiene siete millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con más de 7000 publicaciones.

Pulzo complementa

Sara Uribe ha compartido una confesión sobre su estado de ánimo y el consumo de drogas. La presentadora, quien anteriormente había hablado sobre su lucha contra la depresión, ahora ha revelado que ha superado ese difícil período y no consume ninguna droga psiquiátrica ni de otro tipo. Respondiendo a un seguidor en Instagram, afirmó que se encuentra en buena salud, sin necesidad de medicamentos, y alentó a quienes enfrentan desafíos similares.

Uribe también abordó la percepción de su felicidad, señalando que, si bien algunos días se levanta muy feliz, en otros no tanto. Destacó su constante búsqueda de bienestar y tranquilidad, reconociendo que la felicidad no es constante. Además, criticó a aquellos que llevan una doble vida, aparentando éxito y riqueza pero enfrentando problemas en privado, incluyendo el uso de drogas y alcohol. Concluyó expresando la esperanza de que haya más comprensión y humanidad en la sociedad.

