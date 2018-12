View this post on Instagram

En este cómodo avión se dirigen Sara y Fredy a Miami, en donde nacerá su hijo Jacobo. ¿Así o más felices con este inicio de año y de vida como familia? Los acompaña Zeusa, su mascota. Repost from @sara_uribe using @RepostRegramApp – Rumbo a conocer a nuestro gran Jacobo. @fguarin13 💜🧡💛💚 @sara_uribe