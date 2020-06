green

Sara, que ha aprovechado la cuarentena para hacer ejercicio junto a sus seguidoras y realiza transmisiones a diario, comentó que fue justo en medio de estos entrenamientos que la agarró el temblor, que tuvo una magnitud total de 7,5 grados.

“Les cuento que la rutina de ‘piernuqui’ estuvo sabrosa, intensa, apretada, hasta la muerte… con terremoto a bordo. Hoy me agarró el terremoto en vivo“, dijo la artista colombiana en sus historias de Instagram.

Corrales, que reside en el país azteca, también comentó que dicho ‘live’ no pudo ser guardado, como lo hace normalmente: “Los señores de Instagram decidieron no dejarme subir mi contenido, ¿por qué? No sé. Quién se lo perdió, lo siento en el alma“.

Luego, felicitó a todas las personas que la acompañaron en la transmisión, y deseó que cada uno de sus seguidores se encontrara bien. También subió un video en el que se evidenció el fuerte temblor ocurrido en México, que afectó la casa de Alejandra Guzmán.

