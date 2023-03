A lo largo de su carrera, ha sido merecedora de algunos premios, entre ellos, un TVyNovelas por su papel en La mujer del presidente. Por varios años brilló en la pantalla chica, pero luego dejó de aparecer. Sin embargo, aunque se alejó un poco, no se retiró del medio. “No es que me haya alejado, es que me alejaron un poco, creo yo, o no sé, tal vez no estaba lista para los personajes”, dijo en una oportunidad en una entrevista con Las 2 Orillas.

¿Cuántos años tiene Sandra Reyes?

La actriz de ‘Ventino: el precio de la gloria’ nació el 31 de mayo de 1975. Actualmente tiene 47 años y, a través de sus redes sociales, se evidencia el cambio físico que ha tenido luego de haberse declarado hippie. Sandra dejó de lado el maquillaje, los tacones y las faldas ajustadas para usar prendas mucho más cómodas y acordes a su nuevo estilo de vida.

Su actual participación en la producción de Caracol Televisión ha sido bastante comentada. “Te añorábamos en la tv. Qué bueno verte de nuevo”, “estás bellísima Sandra. Te deseo lo mejor de este mundo”, “de las mejores actrices colombianas, carisma, seriedad y, sobre todo, talento, te mereces esto y muchas cosas más”, “se te extrañaba un montón, ya hacía falta una producción con la mejor actriz de Colombia”.

¿Por qué Sandra Reyes se volvió ‘hippie’?

En el 2018, cuando terminó de grabar ‘Paraíso travel’, su vida tomó un rumbo diferente al darse cuenta que era mujer que había sido durante décadas en el mundo de la televisión no la definía realmente como era, así que quiso “generar conciencia de la necesidad de cambio” y comenzó a conocerse a sí misma por medio de la lectura, a asistir a ceremonias indígenas y a proteger el medio ambiente. Sin embargo, su pasión por la actuación está intacta.