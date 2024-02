El pasado sábado 17 de febrero, los fanáticos de Ryan Castro se llevaron un verdadero susto al descubrir que el exponente de música urbana se accidentó en la avenida Las Palmas, en Medellín. El artista iba ubicado en el puesto de copiloto de un Mercedes Benz rojo avaluado en más de mil millones de pesos.

A pesar de que afortunadamente no hubo heridos de gravedad, Castro se mostró en su cuenta oficial de Instagram para conectarse a un en vivo con otras figuras del género como Feid y Blessd, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud.

Tan pronto apareció en la transmisión, aseguró que lamentaba la pérdida de su carro, de manera que sus colegas se apresuraron a señalar que lo material se puede recuperar y que lo verdaderamente importante es que no le ocurrió algo malo.

El intérprete de temas como ‘Medallo’, ‘Las morras’ y ‘Tendencia global’ contó que se enteró del accidente cuando estaba bajando de un vuelo y llegó a tener miedo de leer los titulares de las noticias debido a que no sabía nada a cerca de su situación.

Feid, por otro lado, aprovechó el espacio para referirse a un incidente parecido que tuvo en moto hace un par de años, pues incluso se rompió la rodilla, lo que lo llevó a someterse a 90 sesiones de terapia y caminar durante un tiempo con bastón.

Por último, ‘El cantante del Guetto’ señaló que recibió comentarios negativos de los usuarios de Internet y mostró cómo se encuentra la lesión en su pierna, pues una parte de su extremidad inferior estaba vendada.

“La gente dizque por qué no se murió. Aquí estamos vivos. El que tiene la plata parquea como sea (…) Casi me quiebro el pie y ahí sí me toca la de ‘Ferxxo’ con bastón”, finalizó.