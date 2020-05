Algo similar había sucedido con un lanzamiento previo (‘La oficial’) al de esta semana (‘Qué rico repetirlo’), pues ese anterior se popularizó por una asociación que fans hicieron de la promoción con Lina.

Sin embargo, no se puede comprobar que efectivamente eso le haya dado más reproducciones al reguetonero. Lo que sí es cierto es que él salió a negar que esté usando ese fallido idilio para hacerle publicidad a su nueva canción.

Lo hizo en un ‘live’ que puso a sonar más su nombre y no precisamente por esa aclaración, sino porque ahí también dio su versión sobre el fin de su relación con la actriz.

“Vi que varias personas quisieron como insinuar que esto hacía parte del ‘marketing’, ¡no!, porque pa’ que fuera ‘marketing’ hubiera hecho un tema que tuviera que ver, romántico, no sé”, dijo Andy, y continuó:

“La canción no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, no he podido ni promocionar mi trabajo, ni lograr sacar adelante lo que me ha tomado tanto esfuerzo, porque esto [lo de Lina] está en mi cabeza. No he tenido como actitud para salir a decirles aquí está la canción, hagamos esto, lo otro. Espero después de esta descargada poder empezar a trabajar fuerte en mi proyecto otra vez”.