Para muchos fans del superhéroe arácnido, Across the Spider-Ver ha sido una de las mejores cintas de Spider-Man de toda la vida y tanto la crítica como la opinión de los mismos fans avalan esto. La cinta animada muestra un trabajo por parte de los animadores que es sencillamente espectacular e incluso ya se habla de que esta película debe ganar el Óscar no solo a mejor película animada, sino a mejor película del año.

Pero no todo era lo que se aparentaba y es que, según un artículo reciente de Vulture, más de 100 artistas y animadores que trabajaron en algún momento en la cinta, decidieron salirse del proyecto debido a que hubo ‘crunch’ (término utilizado para referirse a la sobreexplotación laboral). Se llega a mencionar que hay quien tuvo que trabajar hasta 11 horas al día y los siete días de la semana para que la película pudiera salir según lo previsto.

Pero es que esto no terminaría aquí, estos mismos animadores también afirmaron que es casi imposible que la tercera cinta confirmada y el final de esta trilogía, se pueda estrenar en marzo del 2024, que es cuando se tiene previsto su estreno.

El único progreso que se ha hecho, es cualquier exploración o prueba que se realizó antes de que la película se dividiera en dos partes. Todos han estado completamente enfocados en Across the Spider-Verse y apenas cruzan la línea de meta, y ahora es como, ‘oh, sí, ahora tenemos que hacer la otra’.

¿Cuál es la respuesta de Sony?

Sony no se ha mencionado al respecto y es posible que no lo haga, lo único que deberíamos esperar conforme pasen los días, es ver si la cinta sigue sus planes actuales o si se llega a retrasar. Estos animadores mencionan que el crunch se dio debido a las malas decisiones y la mala coordinación de los productores y escritores Phil Lord y Christopher Miller.

El crunch es una mala práctica de la que se lleva hablando en la última década, es como ya se mencionó un término que se refiere de manera “moderna” a la explotación laboral y que es especialmente grave, pues en proyectos de gran escala como esta película, los artistas y animadores sienten la presión y la obligación de cumplir.

‘Beyond the Spider-Verse’ es el nombre que lleva esta tercera cinta, continua lo visto en el final de Across the Spider-Verse y tiene su estreno previsto para marzo en 2024, pero si lo antes mencionado es verdad, significa que hay problemas graves en los estudios de animación de la compañía y es posible un retraso de esta cinta, lo que sería lo más conveniente para evitar el crunch.