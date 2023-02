Según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la estrella estará durante la transmisión de los Óscar el próximo 12 de marzo e interpretará ‘Lift Me Up’ de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ de Marvel.

Lee También

Esta canción es una de las nominadas a la mejor canción original en los premios de este año, y como fue coescrita por la caribeña, Tems, Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler, esto marca la primera nominación al Premio de la Academia para Rihanna.

La película está nominada a cinco premios Óscar esta temporada y en esa categoría compite contra canciones de producciones como: ‘Top Gun: Maverick’, ‘Tell It like a Woman’, ‘RRR’ y ‘Everything Everywhere All at Once’.

(Vea también: Feliz cumpleaños, Rihanna; mamá, cantante, diseñadora, actriz y estrella del Super Bowl.)

¿Cuándo y en donde ver los premios Óscar 2023?

La premiación será en el Dolby Theatre de Hollywood el domingo 12 de marzo a las 8 p.m., hora de Miami, y se transmitirá en vivo por ABC.