El artista aseguró en La Red que ellos eran “tan inmaduros”, que ni siquiera sabían cómo funcionaba el arma. Ellos le retiraron el proveedor a la pistola y pensaron que con eso bastaba para descargarla. Segundos después, Julián se le acercó a su amigo y, señalándose el pecho, le dijo que le disparara en el corazón.

“Cuando sale el tiro, yo me hago hacia atrás y mis oídos hacen ‘piiiiii’, ¡no escuchaba nada! Rápidamente, me pongo la mano aquí (señala su pecho), me levanto, empiezo a caminar y digo: ‘me mató, me mató’”.