Marc Anthony está a punto de ser padre por sexta vez. Se calcula que su tercera esposa, Nadia Ferreira, con quien contrajo matrimonio el 28 de enero de 2023, en el Perez Art Musseum de Miami, podría estar en su sexto mes de embarazo. Como la mayoría de mujeres que esperan un bebé, se dice que la reina, de 23 años, ha tenido varios antojos, también se mencionó que la ex Miss Paraguay, quien anunció su estado el día de San Valentín, no tenía uno muy común y además, no se encontraba en la misma ciudad donde vive con su esposo.

Se trata del postre de fresas Arnaud, delicioso manjar que sólo se puede encontrar en un restaurante ubicado en Nueva Orleans. El dulce, además de la fruta, incluye salsa de vino, helado y nata, pero tiene una particularidad: viene con un anillo de diamantes y podría valer varios miles de dólares.

¿Marc Anthony compró el costoso antojo de su esposa Nadia Ferreira?

Mientras los fanáticos de Marc Anthony pensaban que el antojo de su esposa le estaba costando muy caro, una persona cercana a la paraguaya aclaró que dicho dulce no es la debilidad de la también modelo. La fuente aclaró que realmente prefiere un pasabocas de su país, que se llama Yes Yes y que tiene una mezcla de maíz y queso que la hacen irresistible al paladar de Nadia.

Algo que es cierto, es que la madre del sexto hijo del cantante debe reducir sus actividades mientras nace su bebé, de quien ni ella quieren conocer el sexo hasta el momento del alumbramiento, y eso incluye la práctica de esquí, deporte que modelo adora. Mientras llega el momento del parto, en que estará acompañada de Ludy, su mamá, Nadia se cuida practicando yoga y comiendo sano.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

El intérprete de Valió la pena y Flor pálida es padre de Arianna, de casi 29 años, nacida de su relación con Debbie Rosado, ex policía de Nueya York, con Dayanara Torres tuvo a Cristian, de 22 y a Ryan, que tiene 19. Jennifer López es la madre de Max y Emme, sus mellizos de 15 años.