View this post on Instagram

Por las que ya no están, Aquellas a las que les negaron su identidad, Por las que lucharon antes que yo, por las que vendrán Por las de hoy Porque todas merecemos un mundo mejor. Agradezco a la universidad Complutense y a sus estudiantes por la invitación y el interés. Hagamos de este un mundo para todos. 🌸@daniela_fundacion . . . . For the ones that are no longer here, For those who got their identity denied, For the ones that have fought before me, and the ones that will continue to fight. For the ones today, Because every single one of us deserve a better world. I am grateful with the Complutense University and with their students for inviting me. Let’s make this world one for everyone. 🌸@daniela_fundacion