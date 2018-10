Carolina Gómez fue la encargada de presentar ‘Rumbo a Miss Universo’ junto a Iván Lalinde, y todo transcurrió con normalidad hasta que llegó la ronda de preguntas de las 5 finalistas.

La presentadora intentó dar un consejo a las concursantes, pero dijo una frase que para muchos terminó siendo confusa: “Piensen un poquito antes de pensar”.

Tras este descache, Gómez expresó con mucha frescura en Twitter que no se había dado cuenta del error, hasta que miró la retroalimentación en sus redes sociales.

Además, ha contestado varios mensajes de sus seguidores y en unos de ellos afirmó que son “cosas del directo”.

“Sisisi, ¡que lapsus Madre mía! Me di cuenta esta mañana por los “trolls” que dije eso. ¡Muy chistoso! Hahaha. Bueno, un lapsus que da para reir. Hay que saber reirse de uno mismo.”, escribió Carolina.

Aquí, la respuesta de Gómez y algunos mensajes divertidos que ha dejado:

hahahaa! No señor, el mio tiene TM! Onceavo “mandamiento”: no dsr papaya! Doceavo “mandamiento”: comerse TODA la que a uno le den. 😂 Lapsus de directos. https://t.co/Z4tCUwvwJF

Naj! Pobre nooo! MUY CHISTOSO! “Lapsus Linguae”mal! hahaha! Que se le va a hacer! 🙄 Oceavo “mandamiento”: no dar papaya. Doceavo: comerse toda la que a uno le den. No queda mas que reirse de uno mismo! 😂 https://t.co/04HIm66oIo

Vea pues! Interesante….un lapsus linguae que me enseño algo nuevo hoy. FANTASTICO! GRACIAS! 🙌🏼🙌🏼(….aaaah y si, fue totalmente sin intención, no podria darme este credito y me he reido igual que todos 😁😂✨)💋🌹 Gracias nuevamente! https://t.co/zuusbHo3e5

— Carolina Gomez (@carogomezfilm) October 1, 2018