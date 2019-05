De acuerdo con Omid Scobie, el primer miembro de la realeza en ver al bebé, que llamaron Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fue el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

“El príncipe Felipe fue, de hecho, el primer miembro de la familia real que lo conoció [al bebé]. ‘Acabamos de toparnos con el duque mientras hablábamos, fue muy lindo’, dijo Meghan”, se lee en parte del trino hecho por Scobie.

The Queen is meeting Baby Sussex shortly but Prince Philip was actually the first member of the royal family to meet him! “We just bumped into the Duke as we were talking by, it was just so nice,” says Meghan. “It will be a nice moment to introduce the baby to the whole family.” pic.twitter.com/BKIZhSVt0f

— Omid Scobie (@scobie) May 8, 2019