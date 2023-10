Afirmando que es un ser humano nuevo y que merece una segunda oportunidad para cumplir sus sueños, reapareció el cantante Luis Rafael Castro Solano, conocido como ‘Luisra’ Solano, luego de que en el mes de agosto fuera capturado por la Policía Nacional por aparentemente apuñalar a su manager Juan Sebastián Daza en un apartamento en Barranquilla.

Interpretando una canción y tocando guitarra desde el lugar donde cumple con la prisión domiciliaria por el delito de homicidio agravado en grado tentativa, el cantante pidió perdón a sus seguidores, su familia y a las personas que se han visto afectadas por sus acciones.

(Lea también: Cantante vallenato que quiso matar a su mánager irá a la cárcel si desacata orden del juez)

‘Luisra’ Solano dijo que, aunque muchas veces no consideró a su familia importante, hoy valora que lo estén acompañando y guiando a superar sus problemas. Asimismo, sostuvo que Dios ha sido clave en su proceso de recuperación.

“Dentro de la presión pública, de muchos comentarios, muchos momentos fuertes, le pedía a Dios cada noche que me rescatara y me sacara de toda esa oscuridad que había en mi vida. Hoy puedodecir con fe que su amor me ha respondido, me ha costado aceptar sus designios y su voluntad, pero como su hijo obedeceré y seré paciente”, añadió. Por último, manifestó que aún tiene muchas cosas por mejorar y que su proceso de restauración aún no ha terminado. “Pero Dios está haciendo su obra en mí y me siento un hombre nuevo. Prometo no decepcionarlos y siempre brindarles lo mejor de mí y de mi talento”, finalizó Luisra Solano.