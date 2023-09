En las audiencias preliminares que se realizaron la tarde del viernes 22 de septiembre, el Juzgado Trece Municipal de Control de Garantías de Barranquilla cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria al cantante vallenato Luis Rafael Costa Solano, conocido artísticamente como ‘Luisra’ Solano, por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa por supuestamente apuñalar a su mánager Juan Sebastián Daza en un apartamento de Miramar en la capital del Atlántico.

El cantante tendrá que presentarse periódicamente al juzgado y mientras esté cobijado con la casa por cárcel vivirá en la residencia de un amigo en el municipio de Puerto Colombia, según informó El Heraldo.

Asimismo, ‘Luisra’ Solano deberá someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas, ya que, en los exámenes médicos practicados en el momento de presentarse el caso con su mánager, arrojó que era consumidor de sustancias alucinógenas.

“En esta etapa del proceso no hay responsabilidad, sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas. Considero que no hubo sevicia como lo señaló el fiscal debido a que no hay un informe de Medicina Legal de la víctima”, señaló la juez.