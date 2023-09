A través de un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Luis Rafael Costa Solano, conocido artísticamente como Luisra Solano, su madre Suly Sulay Solano, pidió perdón públicamente en nombre de su hijo, luego de que este apuñaló a su manager Juan Sebastián Daza en un apartamento ubicado al norte de Barranquilla.

“Yo, Syly Sulay Solano, madre de Luisra Solano, me tomo la vocería para pedirle perdón a toda la sociedad en nombre de toda mi familia y principalmente en nombre de mi hijo. Este lamentable hecho no debería ocurrir nunca en la vida de nadie y menos en personas tan jóvenes y que además son referentes o el ejemplo para otros muchachos”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de Instagram del cantante vallenato .

Añadió: “Le pedimos a Dios que se haga su voluntad y que este error deje un precedente en la vida de Luis Rafael. Además, de su arrepentimiento y tristeza por todo el dolor y el daño causado a Juan, a su familia, amigos, allegados a él y a la sociedad”.

Syly Suly Solano agradeció también a las personas que han apoyado a su hijo en el duro momento que enfrentan como familia. Asimismo, contó que desde que era un niño, Luisra Solano siempre se interesó por la música y empezó a tocar guitarra por medio de tutoriales publicados en YouTube.

Durante los últimos días, la madre de Luisra Solano ha estado publicando contenido en las redes sociales de su hijo mientras este se encuentra capturado en una cárcel de Barranquilla por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. En las audiencias, el cantante se declaró inocente y mencionó que no recordaba los hechos por los que era acusado.

“Me duele lo que le está pasando a Juancho (Juan Sebastián). No puedo aceptar cargos porque no me acuerdo de nada”, expresó Luisra Solano con la voz entrecortada y llorosa en la audiencia celebrada el pasado 4 de septiembre.