El más reciente encuentro entre la expareja se dio durante la ceremonia del 5 de enero, en donde él ganó como mejor actor de reparto por su participación en ‘Había una vez en Hollywood’, dirigida por Quentin Tarantino.

Mientras Brad daba uno de los mejores discursos de la noche, una cámara se encargó de enfocar a Jennifer, quien estuvo muy atenta a su expareja, sonrió en varias ocasiones por lo que decía el actor, comentó con sus compañeros de mesa y hasta hizo un puchero cuando él le agradeció a DiCaprio.

Cabe mencionar que luego de la ceremonia, Aniston y Pitt asistieron al ‘after party’ de los premios, ofrecido por Netflix. Sin embargo, no estuvieron tan cerca como muchos esperaban, pues se ubicaron en mesas totalmente distintas.

My favorite part of Brad Pitt ’s #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston’s face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy

"I wanted to bring my mom, but I couldn't, because anyone I stand next to they say I'm dating. It'd just be awkward…" – Brad Pitt#GoldenGlobes pic.twitter.com/PtWWm6HutT

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) January 6, 2020