El evento, que se llevó a cabo en el Beverly Hilton Hotel, de Los Ángeles (Estados Unidos), tiene este año en competencia a 20 producciones de la pantalla grande y 15 de televisión.

En esta ocasión, la tensión por la entrega de las estatuillas estruvo concentrada en las 4 nominaciones que recibió la cinta de ‘El Guasón’, protagonizada por Joaquin Phoenix, quien llegó con gafas oscuras y un traje nrgro a la alfombra.

Sin embargo, durante el paso de las estrellas, que se esfuerzan año tras año para robarse las miradas con sus trajes, a quien no le fue muy bien fue a Jennifer Lopez, quien le apostó a un vestido blanco con dorado que tenía un gran moño en su pecho, por el que ya la comparan en redes con el envoltorio de un regalo.

Who wore it best at the #GoldenGlobes , JLo or the gift? pic.twitter.com/fqgMDDE59p

— SinnamonS ♥ (@SinnamonS) January 6, 2020