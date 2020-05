green

Ahora, el cantante sostuvo una conversación con su colega Jorge Luis Jerez, imitador de Martín Elías, con quien interpretó algunas de sus canciones más sonadas, aunque su interacción se vio opacada con varios comentarios de sus seguidores.

Al notar que se hacía frecuente la pregunta sobre Yina Calderón entre quienes estaban viéndolos, Jerez quiso hablar al respecto con Giovanny, quien se mostró evidentemente molesto con el tema y respondió de forma cortante.

“Pero los periódicos de ayer no se leen, compadre. No alimente cosas que no sirven, por fa”, fue lo que respondió Ayala, y seguido a esto agarró su sombrero y decidió empezar a cantar.

Aquí, el video que originalmente lo emitió el programa ‘Lo sé todo’:

Giovanny Ayala no supo disimular su disgusto cuando le preguntaron por el cuento con Yina Calderón pic.twitter.com/aVshvNOkTJ — Pille pues (@PuesPille) May 19, 2020

Cabe mencionar que hace algunos días la empresaria aseguró en medio de una de sus ‘Putifiestas’ que él artista le “hizo la vuelta” y luego olvidó todo lo que pasó, situación que la tiene muy molesta.