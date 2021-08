La estrella de la televisión habló con este medio hasta de las coincidencias y diferencias entre su papel en ‘Enfermeras’ y en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, que regresa a las pantallas de Caracol, y si para hacer de Mario tuvo que aprender términos médicos.

Sus declaraciones completas están en este video de Pulzo y su narración de la anécdota se puede apreciar desde el minuto 3:30.

Anécdota de Martín Karpan en ‘Enfermeras’

Sucedió en una escena que al famoso le encantaba, pero de la que no dio detalles exactos de qué trataba y con quién la grabó.

“Me gustaba mucho como estaba concebida, se grabó muy temprano y yo estaba muy dormido. […] Hubo que rehacerla unas siete veces. Era una escena con un paneo de cámara, con un movimiento complejo de cámara, y la cag… como siete veces, como si tuviera tres meses de actor. Pero, bueno, esas cosas pasan a veces… nadie es perfecto, sobre todo a las siete de la mañana”, expresó la celebridad con algunas risas.

Lo que se sabe de esa grabación de RCN es que no fue con términos médicos, pues el argentino confesó que para su personaje no tuvo que aprender ninguno, porque, si bien es el papá de uno de los estudiantes de internado del Hospital Santa Rosa, él no se dedica a lo mismo, sino que es abogado.

“Imagínate un término médico a las 7 de la mañana. Ahí sí me despiden y no vuelven a contratarme nunca más. […] Esa jerga tan técnica me desespera un poquito y admiro a quienes hacen escenas con esa complejidad. No sé si lo haría… lo intentaría”, puntualizó el artista en sus declaraciones en Pulzo.