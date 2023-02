Shakira Isabel Mebarak Ripoll, es el nombre completo de la artista que ha dado de qué hablar en los últimos meses a cuenta de su ruptura con Gerard Piqué.

Si bien, su identificación de nacimiento es de dominio público, pocos conocen el motivo por el que Nidia Ripoll y William Mebarak, sus padres, decidieron asignarle ese segundo nombre. Pero, una prima de la barranquillera se encargó de revelar ese secreto.

Se trata de Isa Mebarak, quien recientemente ofreció una entrevista al programa español ‘Socialité’ para hablar un poco sobre su relación con la intérprete de ‘Te felicito’. De acuerdo con Mebarak, ella y su prima no han tenido una relación estrecha por temas de trabajo.

“Tuvimos poca oportunidad de estar físicamente juntas, tuvimos que separarnos cuando éramos muy niñas. Es una industria que no ha sido fácil, es una carrera que implica mucho sacrificio. No he ido a muchos conciertos de ella por agenda, diferencia de horarios, diferencia de lugar”, detalló la también cantante.