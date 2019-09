De acuerdo con la cuenta @RatingColombia, Noticias Uno marcó 1.6 puntos de audiencia el domingo, una semana después de que se anunciara públicamente que el noticiero dejará de emitirse, según fuentes cercanas a este medio, el último fin de semana de este mes.

La cifra, sin embargo, no representa una gran diferencia si se compara con el máximo de 1.4 puntos que ha logrado Noticias Uno en los últimos dos años, según la respuesta de la misma cuenta a un usuario que preguntó por la marca más alta del espacio de noticias.

El número, sin embargo, abrió una discusión entre algunos tuiteros, pues no entienden cómo un programa logra ser tendencia en la red social, alcanza más de 400 mil reproducciones en las diferentes plataformas, según Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno, y eso no se ve reflejado en el famoso ‘rating’.

Quería contarles que con corte a las 7 am el reporte que tengo es que vamos en más de 400k reproducciones en nuestra emisión de domingo en todas las plataformas. Proyección para el final del día 600k. Maravilloso. Muchas muchas gracias #YoVeoNoticiasUno

“No le creo a este ‘rating’”, “Qué falsedad, ayer Noticias Uno fue tendencia en redes sociales” y “Fake news” son algunos de los mensajes que han dejado en respuesta al trino de @RatingColombia.

Q falsedad ayer noticias 1 fue tendencia en redes sociales, menos mal eso no lo pueden alterar que hps tan mentirosos

Niño, las redes no cuentan en el raiting, la redes se leen los números de visitas en la reproducción. Acepten! Las redes son una Utopía!!

La verdad a mí nunca en mi vida me han preguntado que es lo que veo, ese rating es una farsa.

No le creo a este rating. Quiero saber en qué se basan. 1.6 con tendencia mundial de #1… No me crean boba… Diga las bases de este rating por favor.

