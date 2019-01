Su papel como Freddie Mercury, en la aclamada cinta ‘Bohemian Rapsody’, ya le permitió al actor de 37 años dos reconocimientos significativos como el Globo de Oro y ahora el ‘Actor’ en los premios SAG.

En la categoría de actores en papel protagónico, Malek se impuso a Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Viggo Mortensen (Green Book) y John David Washington (Blackkklansman).

“Es extraordinario ver estos actores con los que estoy nominado. En verdad nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que estaría en una categoría con ellos”, señaló el actor —también reconocido por su papel de Elliot Alderson en la serie Mr. Robot– al recibir su reconocimiento.

“Le agradezco a Queen y a Freddie Mercury. Obtuve algo de su poder de vivir intensamente y mejor tu vida. Ser exactamente quien quieras ser y lograr todo lo que desees”, concluyó.

.@ItsRamiMalek takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role! #sagawards 🎭 pic.twitter.com/qXrSTBZxTH

— SAG Awards® (@SAGawards) January 28, 2019