En las últimas semanas, el cantante de música vallenata Rafael Santos ha estado activo en redes sociales promocionando su nuevo álbum ‘Sigo siendo’, en el que le dedica una canción a su hermano Martín Elías.

Con este homenaje musical el artista quiere mantener ‘vivo’ el legado de ‘El terremoto’, por eso también ha aprovechado para contar historias que vivió junto a su hermano.

“Cuando era pequeñito, como de 7 añitos, me lo llevé (a Martín) para la peluquería. En ese tiempo estaban de moda los cortes bajitos y él tenía el cabello un poco ondulado. El corte que estaba de moda era el de Mike Tyson, uno que tenía una rayita. Yo me hice mi corte y él se hizo el de él. Le gustó”, contó a través de un video en sus redes sociales.

Sin embargo, agregó que al llegar a la casa a sus padres no les gustó aquella nueva tendencia de cortes.

“Cuando llegamos a la casa ni a mi mamá ni a mi papá les gustó y le hicieron quitárselo, y quedó calvito. Y Martín me dice: ‘Santos, este corte me gusta más, porque no hay que peinarse’”, expresó en medio de risas.