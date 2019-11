El actor decidió dar su versión de los hechos ante las cámaras de ‘La Red’; allí dijo que el acto sexual no pudo llevarse a cabo pues vive con su hermana y, aunque ella no estaba, no acostumbra a actuar así.

“La educación que me dio mi mamá es muy buena como para hacer algo así, con una chica que acabo de conocer“, detalló el artista colombiano.

Rafael también manifestó al medio que la mujer empezó a consumir sustancias prohibidas mientras se encontraba en su vivienda, así que él prefirió hacer todo lo posible para sacarla de allí.

“Le dije que si ibamos a un pequeño bar en el que estaban haciendo una activación de una bebida alcohólica, y pues salimos, lo que hice fue como sacarla de mi casa y estar un poco más tranquilo“, agregó para el programa..