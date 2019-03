En medio de una entrevista con ‘Lo sé todo’, del Canal 1, le preguntaron a la actriz qué pensaba sobre conformar una familia con Taibo, pues hace algún tiempo él le dijo al medio que “quería sembrar la semilla aquí en Colombia”, y ella aclaró:

“No veo el anillo. ¿Quién dijo que uno ‘tin’ (tener bebés) antes de ‘tin’ (casarse)?, no señor. Yo sí quiero tener hijos, pero no me siento preparada todavía y dentro de poco ya me deja el tren”.

Al parecer, su amor si va por buen camino pero aún hace falta dar el siguiente paso para pensar en una familia. ¿Se animará el presentador a proponerle matrimonio?