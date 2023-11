El joven vallecaucano es uno de los magos detrás de la función de la estrella de la música urbana, que se presentará dos días en Medellín, el próximo primero y dos de diciembre, en su ‘tour’ ‘Mañana será bonito’.

Para Karol G, el compositor ha creado ‘Provenza’, ‘Créeme’, ‘Mientras me curo el cora’ y ‘S91’, una canción de la cual tuvo que despejar dudas si hacía referencia al diablo. Este último tema hace parte del álbum ‘Mañana será bonito’ (Bichota Season) y será uno de los que más corearán los fanáticos de la cantante antioqueña.

Acá, el video de la canción que compuso Keityn para Karol G, según el listado de Apple Music.

Además de Karol G, Keityn ha compuesto varias canciones para grandes artistas, como Shakira, Maluma, Juanes, J Balvin, Manuel Turizo, entre otros.

‘Acróstico’, ‘Bizarrap Sesion 53’, ‘Te felicito’, ‘Sobrio’, ‘Junio’, ‘Amor en coma’, entre otros ‘hits’ que han explotado varios de los artistas mencionados anteriormente.

S91 es una canción que habla de una cantante que presume de su éxito, la fama y el dinero que ha ganado con su música, triunfos que muchos le envidiarían.

Sin embargo, ella dice que su forma de cantar, sus letras y la manera como se mueve en el escenario (lo que le ha dado el reconocimiento de su público) no se lo cede a nadie.

“Quieren ser como yo, ya los vi, pero el ‘flow’ no está a la venta. Yo lo siento, pero el ‘flow’ no está a la venta. No-oh-oh, no se vende ni se presta. Desde lejos se les ve que quieren ser como yo, ya los vi, pero el ‘flow’ no está a la venta. Yo lo siento, pero el ‘flow’ no está a la venta. No-oh-oh, no se vende ni se presta”, dice el coro de la canción.