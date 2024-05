Su nombre es Jaime Enrique Guerra, hombre que enamoró a Rodríguez cuando ella ya era mamá, y papá biológico de los dos hermanos de Élder Dayán Díaz con los que creció.

(Vea también: Cuántos hijos tuvo realmente Diomedes Díaz; número subió, según “nuevo censo”)

Aunque el intérprete de ‘Modo avión’ siempre supo que era hijo de Diomedes Díaz, el amor que le dio Guerra desde el principio hizo que él lo viera como un papá.

“Ha sido un gran padre. Nos ha formado a todos los tres [hermanos]. Él me cogió desde muy pequeñito, entonces fue el que me crió, me impulsó a estudiar, me dio los estudios, junto a mi mamá, y es mi papá”, declaró el artista en ‘La sala de Laura Acuña’.