Élder Dayan Díaz, cantante de vallenato, contó en el programa ‘La sala de Laura Acuña’ su deseo de agrandar su familia pero, no así como hizo su papá, Diomedes Díaz.

“No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, de nacer y no reconocer a su papá, aunque debo aclarar que no juzgo a mi papá, ni a mi mamá tampoco”, indicó el hijo de Diomedes Díaz.

Acuña le dijo al artista, quien paga un dineral por servicios públicos en Barranquilla,: ¿Cómo te defines como Papá? Dayan Díaz le respondió a la bumanguesa:

“Yo como papá no soy el mejor, porque el tiempo de calidad que les puedo dar es cuando estoy en casa, y son los días entre semana. Los fines de semana que ellas quieren salir, ir a cine, o a otro lugar, yo no puedo hacerlo porque yo estoy trabajando”.

El intérprete de ‘Reina guajira’ contó que su esposa, Milena Robayo, es la que toma las riendas del hogar para llevar a sus hijas a pasear.

“Milena se pone, por decirlo así, los pantalones de hombre en el hogar, y las saca y las pasea los fines de semana”, contó el hijo de ‘El cacique de la junta’.

Por otro lado, el artista dijo que el día en que está libre y quiere llevar a sus hijas a un Centro Comercial o a un parque no lo puede hacer con tranquilidad porque la gente no lo deja tranquilo.

Díaz relató: “Milena les dice a las niñas, ¿para qué ir si él no va a estar tranquilo con ustedes? No puedo compartir con mis hijas y ellas me quieren tener siempre”.

En cuanto a su rol de padre dice que él lleva a sus hijas al colegio e intenta recogerlas, y se alegra al ver esa felicidad de sus retoños, la cual no cambia por nada. “Yo quisiera ser el mejor papá del mundo, pero papá no es el que regala sino el que está con ellas y comparte”.

¿Élder Dayan Díaz quiere tener más hijos?

En cuánto a si quiere tener más hijos, Díaz, entre lágrimas, le contó a Acuña: “Yo salgo de la casa pensando en ellas, siempre, son mi motor, y todo en mi vida. Y pues sí, voy a seguir teniendo hijos, digo que sí, porque es un motivo de vida, de motivación, porque todo hijo trae el pan debajo del brazo, pero ellas trajeron la panadería completa”.

“Me voy a apuntar a dos más”, contó entre risas.

