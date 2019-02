Lawrence, de 28 años, todavía no ha fijado la fecha ni el lugar de su boda con Maroney, el director de la galería de Nueva York Gladstone, que representa a artistas de alto nivel como Anish Kapoor y el ex de Bjork, Matthew Barney.

De acuerdo con un cálculo hecho por The Cut, el hombre mide por lo menos 1.93 m.

El mismo medio dice, aunque sin confirmar, que la pareja se conoció gracias a Laura Simpson, una amiga de Jennifer que los presentó. También que Maroney es fan de las películas de ‘Taken’ y que quienes lo conocen lo describen como un “chico divertido” o “un buen hombre”.

