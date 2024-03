La actriz, que se enamoró de su coprotagonista en la vida real, fue elegida como la actriz más bella del planeta en 2023, por el portal ‘Fill Gap News’, superando a famosas como Taylor Swift, Selena Gómez y Emma Watson, indicó Divinity, de España.

Además, fue catalogada como la mujer musulmana más hermosa del mundo, por encima de las supermodelos y Gigi y Bella Hadid, que también tienen ese origen.

La turca, que no es la única actriz de ese país que ha obtenido ese título, ya había sido reconocida como la más bella del mundo en 2020 por ‘Top Beauty World’, que tuvo en cuenta la proporción de su rostro, los estándares de belleza global y, por su puesto, la votación del público.

Esta es una foto de ella:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hande Erçel (@handemiyy)

Antes y después de Hande Ercel, actriz turca que fue la más bella del mundo

Hay quienes aseguran que la actriz se ha hecho varios retoques en su cara, pues tuvo un notable cambio. Según el medio español, expertos han dicho que se hizo bichectomía, rinoplastia, relleno de pómulos y mentón y se habría aplicado ácido hialurónico en los labios.

Estas son imágenes de cómo lucía años atrás:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HANBUR (@haymur.for.life)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HANBUR (@haymur.for.life)

No obstante, la actriz no ha hablado de los supuestos retoques, por lo que es incierto saber si sí se los hizo o no. Estas son imágenes de ella ahora:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hande Erçel (@handemiyy)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hande Erçel (@handemiyy)

