“Lo más probable es que [Constanza] se quede con el hermano de Edith. Aparentemente, ellos tenían una relación muy cercana”, indicó una presentadora del programa a mediados de este mes.

Y aunque no hay una confirmación oficial al respecto, cabe recordar que el hecho de que la custodia de la menor (que en agosto cumple 15 años) quizás no quede en manos de su padre, el político Santiago Creel, sería porque ellos no tendrían una relación tan cercana.

Así desde que la actriz de novelas como ‘Doña Bárbara’ estaba embarazada, producto de su relación extramatrimonial con Creel, pues él no reconoció a su hija sino hasta cuatro años después, de acuerdo con Vanguardia de México.

“Esto después de que un medio revelara la copia del acta de nacimiento de la hija. ‘Quiero decir que esa es un acta auténtica y que he reconocido que Constanza es mi hija y aquí con ustedes quiero dar la cara’, declaró Santiago Creel [en su momento]”, escribió el medio en un artículo reciente, en el que recordó cómo fue la relación del que fuera secretario de Gobernación del expresidente mexicano Vicente Fox con la actriz.

No obstante, el político nunca le habría dado los apellidos a su hija y, en un acuerdo con la artista, le dejaron los de Edith, añadió Clarín.

“Si bien la actriz declaró que Creel Miranda siempre estuvo cerca de su hija, fue Edith quien se ocupó de la crianza de Constanza”, señaló ese portal.

A continuación, compartimos el video donde Despierta América señaló quién cuidaría a la hija de la fallecida famosa.