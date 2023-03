La banda femenina, integrada por Lola, Lucía y Pilar Muñoz, hijas del guitarrista Juan Muñoz, conocido como ‘el Tomate’, se dio a conocer a principios de los 2000 gracias al éxito ‘Azerejé’, que hizo bailar con una coreografía muy particular a miles de personas alrededor del mundo.

La producción estuvo a cargo de Francisco Manuel Ruiz Gómez, conocido en el medio como ‘Queco’, el mismo que lanzó al estrellato a Melody con la canción ‘El baile del gorila’.

Qué significa ‘Azerejé’

La letra del coro, que empieza con la palabra ‘azerejé’, es indescifrable a pesar de ser cantada por los seguidores del éxito. Aunque la letra de la canción es en español, este fragmento sin sentido ni significado hizo pensar a muchos que podía ser ‘satánico’.

Sin embargo, la letra es el resultado de una anécdota del productor, quien reveló al Diario Córdoba que el coro surgió como resultado de una anécdota. Inicialmente, el productor quería hacer una “reelaboración” de la canción de hip-hop ‘Rapper’s Delight’, famosa en 1979.



En una parte de la canción, el cantante dice en inglés: “I said a hip hop the hippie”, frase que el productor no sabía cantar y que convirtió en el ahora conocido “aserejé ja de je”.

El éxito fue tan grande que alcanzó a sonar en países como México, Argentina, Canadá, Brasil, Nueva Zelanda, Australia y hasta algunos países de Europa.