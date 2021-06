“¿Por qué no has salido en ninguna novela si fueste el ganador [de ‘Protagonistas’]?”, le escribió un usuario al artista, quien no tuvo problema en aclarar en qué terminó el contrato que consiguió gracias a su triunfo en el programa de talentos.

Juver Bilvao, ganador de ‘Protagonistas’, culpó a RCN de su fracaso actoral

El ahora ‘influenciador’ aseguró en TikTok que sí tuvo un contrato de exclusividad con RCN, así que era el canal el que decidía sobre sus negocios y, según él, esto habría afectado su carrera.

“A ellos, cuando les llegaba una oferta, no les servía nada. Decían: ‘No, muy bajito'”, explicó Bilvao, refiriéndose así al dinero que las producciones ofrecían por su trabajo.

Juver Bilvao también dijo que tuvo que someterse a las reglas que le daba el medio porque había un contrato de por medio y él estaba maniatado.

“Ellos se vuelven dueños de tu imagen y de ti completamente. En este país la televisión es una mierda mal paga“, reconoció el exprotagonista, que ganó la edición de 2013 junto con la panameña Gabriela Giraldo.

A continuación, el video en el que Bilvao explicó lo sucedido en el programa, que habría privado a Elianis Garrido de recibir medicación:

¿En qué trabaja Juvier Bilvao, de ‘Protagonistas‘?

Debido a que el artista no logró hacer nada relevante en televisión, decidió dedicarse a trabajar en ‘marketing’ digital y en sus redes sociales; en Instagram cuenta con más de 35 mil seguidores y apenas sigue a 2 personas.

En la plataforma, el jóven se describe como un bloguero y “un loco buscando sueños”; además, ofrece un contacto telefónico y correo electrónico para cerrar contratos publicitarios y de negocios.

Aquí, algunas fotografías que ha compartido Juver Bilvao en la red social:

