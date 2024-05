Desde hace varios días se conoce que Ana Gabriel está hospitalizada. Sin embargo, hace pocas horas ella misma confirmó que no ha mejorado su situación de salud y por eso canceló varias fechas de conciertos en Latinoamérica.

¿Qué pasó con Ana Gabriel?

La cantante confirmó por medio de sus redes sociales la mala noticia a sus seguidores. Se encuentra grave de su salud respiratoria debido a que contrajo una influenza que avanzó y ahora es una neumonía.

“Por orden de los médicos debo permanecer en reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y con medicamento. Por lo tanto me veo en la necesidad de posponer mi concierto en Santiago de Chile”, dijo sobre la presentación que iba a ocurrir en esa ciudad hace dos días.

Pero además, en sus videos anteriores pidió ayuda a sus escuchas para que la apoyen. “Les agradezco mucho su comprensión, no me suelten de la mano. Pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”, agregó.

Conciertos aplazados de Ana Gabriel

La artista reprogramó sus ‘shows’ en Santiago de Chile para el próximo 7 de junio, Paraguay para el próximo 11 de junio y Sao Paulo para 24 y 26 de julio.

“Dadas las condiciones regreso a Miami para reponerme de esta enfermedad. No ha habido un cambio favorable, sigo estando con mucho medicamento y es mi salud”, concluyó en un video para su cuenta de Instagram la intérprete de ‘Simplemente amigos’.

¿Cuándo viene Ana Gabriel a Colombia 2024?

Se tiene programado que la cantante venga al país entre junio y agosto. Estas son las fechas confirmadas:

Junio 20: estadio Alfonso López, Bucaramanga.

Junio 22: estadio Pascual Guerrero, Cali.

Junio 28: La Malocas, Catama Park, Villavicencio.

Junio 30: Arena Las Mejores Producciones, Neiva.

Agosto 2: Coliseo Live, Bogotá.

Agosto 3: Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

¿Quién era la supuesta novia de Ana Gabriel?

Medios como Mundo Hispánico y El Farandi insinuaron en sus portales que la intérprete de ‘A pesar de todo’ tuvo una relación de varios años con su vestuarista Verónica Paredes, supuesta madre adoptiva de su hija Diana Alejandra, a quien habría acogido desde que era muy pequeña.

Los informativos también sugirieron que la relación entre las mujeres ocurrió justo después de que Verónica se divorciara de Sergio Cazares, padre biológico de Diana Alejandra.

