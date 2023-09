El mundo del cine está de luto por el fallecimiento del actor británico Michael Gambon, quien murió este jueves 28 de septiembre y fue el encargado de darle vida a Albus Dumbledore en la saga ‘Harry Potter’ a partir de la tercera película.

Aunque el personaje original fue interpretado por el también actor irlandés Richard St John Harris, su muerte en 2002 obligó a los productores de la serie a buscar un reemplazo: Gambon, el elegido.

La partida del actor representa un fuerte golpe para la famosa saga, que no tardó en pronunciarse al respecto en sus redes sociales.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

— Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023