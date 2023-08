Las escobas voladoras son un elemento recurrente en la mitología, el folclore y la literatura de diversas culturas. Se trata de objetos mágicos que, según muchas historias, permiten a las personas viajar por el aire montadas sobre ellas.

Uno de los ejemplos más famosos de escobas voladoras es el asociado con el personaje de la bruja, especialmente en la cultura occidental.

El uso de una escoba como medio de transporte mágico también puede tener sus raíces en rituales de fertilidad y en la veneración de deidades femeninas. Algunos investigadores sugieren que las antiguas culturas utilizaban escobas como símbolos fálicos en ceremonias destinadas a invocar la fertilidad de la tierra.

En la literatura moderna, las escobas voladoras han sido popularizadas por la serie de libros de J.K. Rowling, ‘Harry Potter‘, en la que los personajes practican el deporte mágico conocido como “quidditch” montando escobas voladoras.

En un video que fue compartido en redes sociales, explican que la escoba fue hecha a partir de una tabla de surf de hidroala eléctrica, en la que ingenieros cambiaron el asiento y el motor, asi como también agregaron algunas piezas hasta transformarla en una escoba, al final del clip hacen la prueba donde funciona perfectamente pero no precisamente en el aire sino en el agua.

El video ya cuenta con más de 450 mil vistas y varios comentarios, algunos de estos son: “¿Ahora construyeron una escoba voladora desde Harry Potter? ¡Han mejorado de la tecnología a la magia (usando la tecnología)”, “en este punto no tengo palabras que decir… ¡hermoso trabajo!”, “deberías hacer una capa de invisibilidad a continuación. Eso sería genial”, “como alguien que ha sido un gran fanático de Harry Potter desde la infancia, estos muchachos no solo conocen su Harry Potter, sino que ver que montar una escoba se vuelve real me deja boquiabierto”.