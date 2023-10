Si hay dos bebidas que son muy consumidas en todo el mundo son el refresco y la cerveza, por lo que el cuestionamiento de muchos es cuál es realmente la más dañina para el cuerpo, pues ambas contienen ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud cuando se consumen en exceso.

Ambas bebidas pueden causar padecimientos en ciertos órganos, especialmente los riñones, cuya función es vital para el cuerpo por ser uno de los principales órganos, cuando se usan sin medida y no se lleva una dieta sana para tener una alimentación equilibrada que procure la salud.

La labor de los riñones en el cuerpo, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, es eliminar los desperdicios que se encuentran en la sangre, así como del exceso de agua en el organismo; de igual forma, mantiene el equilibrio químico de sustancias como el sodio, potasio, calcio, entre otras, y es por esta razón que se consideran tan importantes.

Cerveza - El Secreto Mortal que Oculta la Industria" class="embed-responsive-item">

Dada la función vital que tienen los riñones en el cuerpo humano, cuidarlos y mantenerlos sanos debe ser una prioridad; sin embargo, la cerveza y el refresco contienen ciertos ingredientes químicos que pueden causar graves daños a estos órganos si no se modera su consumo, pero durante años la pregunta ha sido: ¿cuál es más dañino?

La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard realizó un estudio para analizar a la cerveza y el refresco para determinar cuál es realmente el daño que causa en la salud de quienes los consumen, para lo cual se analizó cada una por separado.

La cerveza está hecha a partir de la fermentación de cereales como la cebada, trigo, maíz, entre otros, pero la situación con esta bebida es que, dados los ingredientes de los que está compuesta, contiene calorías que no sólo no son útiles para el organismo, sino que sobrecargan a los riñones, provocando que trabajen más y, a la larga, puede causar deficiencia renal al no ser capaces de eliminar el agua que ya no necesita el cuerpo.

Por el otro lado están los refrescos, cuyo contenido excede los niveles adecuados de edulcorantes sintéticos, cantidades peligrosas de azúcares, ácido fosfórico, entre otros, los cuales en exceso causan sobrepeso, más probabilidad de desarrollar diabetes, enfermedades del corazón, entre otras. Por esta razón, la Universidad de Harvard advierte que el consumo de esta bebida debería ser completamente nulo.

Con base en los datos de Harvard, se considera que realmente el refresco tiene más consecuencias negativas que la cerveza, pero de cualquier manera, la universidad más prestigiosa del mundo asegura que no importa qué bebida sea mejor o peor, si se tiene algún padecimiento en los riñones o antecedentes del mismo lo más recomendable es alejarse de ambas bebidas para evitar empeorar o desarrollar una enfermedad.

