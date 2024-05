El reconocido presentador y locutor Amador Padilla tiene preocupados a sus seguidores luego de que su esposa, Mónica Hernández, confesara a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a lo bajas que están sus plaquetas.

Adicionalmente, aprovechó el espacio para pedirles a los usuarios de Internet oración para que se pueda recuperar lo más pronto posible. Muchos, por su parte, se preguntan cuál es la enfermedad con la que Padilla fue diagnosticado previamente y que ha afectado su calidad de vida.

Padilla sufre de artritis reumatoide, un malestar crónico que produce inflamación en las articulaciones y, por ende, dolor en diferentes partes del cuerpo hasta el punto de que impide la movilidad del paciente.

Esta condición es autoinmune, lo que quiere decir que el sistema inmunitario ataca por equivocación las células del organismo que se encuentran sanas, afectando de manera directa la salud de quien la padece.

En diálogo con La Red, Padilla y su pareja revelaron cómo ha sido afrontar esta enfermedad, pues le dificulta realizar con normalidad las actividades que llevaba a cabo con anterioridad, tal es el caso de caminar, subir las maletas en el avión o rascarse uno de sus hombros.

“Cuando me empiezo a parar en las mañanas siento un dolor en los tobillos, no le paré muchas bolas. Mi mamá tiene artritis y me dijo ‘oye, ten cuidado, puede ser artritis’ y yo ‘no, no creo, soy súper deportista, corro maratones, soy muy fuerte, tengo todo bien’”, explicó.