Su historia la contó en la misma red social en la que la estrella de la televisión lo mencionó, al lado de una foto de su hoja de vida, en donde se ve resaltado el mencionado punto dentro de la sección de ‘Logros’ del documento.

Aunque no hay certeza de que el retuit de Kim Kardashian fue la razón por la que Chris recibió tres llamadas para entrevistas de trabajo, él así lo cree.

Y’all I added that @KimKardashian retweeted my graduate school paper on my resume and I’ve already booked THREE job interviews in less than a week. This woman’s influence is helping me secure a bag. 😂🙌🏾 pic.twitter.com/uKg15YXVdz — Chris Sumlin (@ChrisSumlin) November 20, 2018

Su trino no solo tiene más de 4 mil ‘Me gusta’, sino que gracias a él, logró que Kim volviera a dirigirle uno de sus mensajes: “Buena suerte. Espero que te den los trabajos”, escribió la esposa de Kanye West en Twitter.

Good luck! I hope you get the jobs! https://t.co/WXZ0KVAept — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 20, 2018

Como era de esperarse, Sumlin no tardó en incluir esa nueva interacción social en su hoja de vida.