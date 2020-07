View this post on Instagram

En las últimas horas, varios fans han estado alarmados, por el rumor de que el cantante y @paolajarapj podrían estar contagiados del virus. 👉 La noticia se dio porque la pareja compartió la realización de un videoclip, con la DJ @marce_50, quien efectivamente dio positivo. 👇 El manager de @jessiuribe3, @rafaelmejiajrmo, le confirmó a Vea, que el resultado para el cantante salió negativo. El test de Paola Jara saldrá en las próximas horas. 🌟 Lee la nota completa en la APP de VEA. Link en nuestras InstaStories. ✅