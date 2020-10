green

En una conversación con ‘La Red‘, la actriz confesó que lo único que le incomodaba de su personaje era usar tacones y minifaldas, pues nunca se ha sentido cómoda al usar este tipo de prendas.

“La sentada con esa minifalda era incómoda“, explicó la protagonista de ‘Pedro, el escamoso’, producción de la que se conocen varios datos curiosos y volverá a emitirse el miércoles 7 de octubre por Caracol Televisión.

Pese a su vestuario, Sandra aseguró que cuando descansaba de sus escenas, tenía unas pantuflas cerca; añadió que los escotes de Paula Dávila no le incomodaban y tampoco sintió la necesidad de taparse: “Siempre me he sentido orgullosa de este par”.

En la conversación con el medio, Reyes también dijo que el equipo de trabajo de la producción era muy unido y siempre se divertía grabando; incluso, confesó que se demoraban más riéndose que realizando las escenas.

“Fui muy feliz. A donde iba me ponían a bailar ‘El pirulino’; nunca aprendí a bailarlo bien, nunca le cogí el ‘tumbao’ al baile. Espero que nos vaya muy bien”, explicó la protagonista de la novela, en la que comparte créditos con Miguel Varoni.

Aquí, la entrevista con la actriz de ‘Pedro, el escamoso’, novela que puso a bailar a los ingleses de la mano de Yerry Mina: