En la década de 1970, la música ya había demostrado ser una fuerza cultural poderosa, pero su presentación en los medios de comunicación aún estaba en pañales. La televisión musical era limitada, y las estaciones de radio eran la principal fuente de descubrimiento musical. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar con la llegada de MTV.

Corría el año 1981, y un grupo de ejecutivos de Warner Amex Satellite Entertainment, una empresa conjunta entre Warner Communications y American Express, tenía una visión ambiciosa. Bob Pittman, John Lack, y Robert W. Pittman, entre otros, se propusieron crear un canal de televisión que transmitiera música las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La idea era revolucionaria y audaz: MTV, Music Television, nació con el objetivo de fusionar la música con la televisión de una manera nunca antes vista.

El 1 de agosto de 1981, MTV se lanzó oficialmente. La primera imagen que apareció en la pantalla fue la de un cohete despegando, seguida de la frase “Ladies and gentlemen, rock and roll”. Después de esta introducción, el video musical que inauguró la era de MTV fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles. Esta elección no fue casual; la letra de la canción reflexionaba sobre los cambios en la industria musical y cómo los videos musicales estaban tomando el centro del escenario.

MTV se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Los videos musicales se volvieron una forma de arte por derecho propio, y los artistas se dieron cuenta de la importancia de tener un video atractivo y creativo para acompañar su música. La moda, el estilo y las tendencias que se presentaban en los videos musicales se volvieron tan influyentes como la música misma.

El formato de MTV también introdujo a VJs (Video jockeys), rostros carismáticos que presentaban los videos y compartían información sobre los artistas y sus canciones. Personalidades como Martha Quinn, Alan Hunter, Nina Blackwood, Mark Goodman y J.J. Jackson se convirtieron en íconos de la cultura pop.

En los años siguientes, MTV continuó evolucionando. Se expandió para incluir programas como Yo! MTV Raps y Headbangers Ball, que se centraban en géneros específicos de música. MTV se convirtió en la plataforma que catapultó a artistas como Michael Jackson, Madonna y Prince a la fama mundial.

Aunque MTV ha experimentado cambios a lo largo de los años, el impacto que tuvo en la forma en que consumimos música y entretenimiento es innegable. La llegada de MTV marcó el comienzo de una nueva era en la cultura pop, donde la música y la imagen estaban inseparablemente entrelazadas, y la televisión se convirtió en un medio crucial para el descubrimiento de nuevos talentos.

Y es que fue MTV la generadora de pasiones para que muchos productores audiovisuales quisieran trabajar con la música y generar esa cuna de entretenimiento que, además, fortaleció una escena musical en todo el mundo. Colombia no fue la excepción.

Los programas de música de la TV colombiana más famosos

Musinet

Musinet fue un programa de Teleantioquia que inició en 1999, con la intención de presentar las bandas locales, dar a conocer y mostrar también las bandas internacionales de rock, ska, reggae, metal y algo de electrónica en el departamento de Antioquia. Fue creado para un público rockero joven, que no tenían más forma de cómo enterarse de lo que pasaba en el ámbito musical del momento. Musinet no descuidaba tampoco a su público más vieja guardia, que eran seguidores de los clásicos.

Uno de los recuerdos más hermosos de Musinet, fue ver el crecimiento de agrupaciones como Bajo Tierra, Providencia, Rey Gordiflón o Tr3sDeCorazón. Además de sus conciertos de aniversario que se convertían en una real fiesta de música en la ciudad de Medellín.

Mucha Música

Mucha música fue uno de los grandes momentos de la televisión musical de Colombia. El programa se emitía a través de City TV en Bogotá y se convirtió en una gran escuela para escritores, sonidistas, locutores y presentadores que narraron una generación de rocanrol en Colombia.

En este espacio televisivo se le daba espacio a las bandas nacionales para que presentaran sus shows y promocionaran sus conciertos. Un set parecido a un ensayadero y la distorsión a tope para vivir la fuerza del rock en la televisión.

