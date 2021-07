Jorge Barón fue tema de conversación en las redes sociales por la reciente emisión en el Canal RCN de su programa, ‘El show de las estrellas’.

El reconocido presentador dedicó el reciente capítulo a recordar varios de los mejores clásicos del rock, mostrando las presentaciones más atractivas de muchos de los artistas de ese género musical que pasaron desde el siglo pasado por el estudio o la tarima de se show.

Sin embargo, gran parte de lo que encendió las redes sociales fue la forma como Barón personificó a otro personaje, que terminaba teniendo diálogos con él mismo. Algunos televidentes recordaron las escenas que protagonizaban en ‘El chavo del 8’ el señor Barriga y Ñoño, personajes que eran interpretados por el actor Édgar Vivar, pero que con la ayuda de la edición podían ‘hablar’ entre ellos al mismo tiempo.

La vestimenta de Barón a lo largo del programa y el comportamiento que adquirió para animarlo generó comentarios de todo tipo.

En primer lugar, no faltaron los memes para divertirse del simple hecho de ver a Barón en esa faceta que pocos conocían de él. Algunos televidentes criticaron al presentador porque consideraban que ese rol no era el más idóneo para él y que se veía raro. Sin embargo, una parte de la audiencia destacó que el famoso se diera a la tarea de crear propuestas de ese estilo y también lo felicitaron por ofrecerles a los amantes del rock un programa con varias de las canciones que más les gustan a ellos.

Lee También

Mucho se habló durante la noche del sábado de la reciente edición de ‘El show de las estrellas’ y estos fueron algunos de los comentarios o publicaciones que se hicieron al respecto:

Me estoy aguantando el multiverso de Jorge Barón, solo por los buenos clásicos de rock en español que está dando. pic.twitter.com/Zn1DYAXyqx

Uy no perros, ya me tiene preocupado la salud mental de Jorge Barón. pic.twitter.com/7UYS06lsFU

Hermano como ponen a Jorge Barón a hacer ese papel ridículo con esa vocecilla desesperante.

No, no, no.

—-

Sí, me quedé viendo el programa por el rock

— Gustavo Torres (@TorresTavo) July 18, 2021