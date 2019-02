“Hace muchos años me dijeron: ‘Te vamos a poner algo para que tu cola se vea más tonificada’, y resulta que vinieron siendo los famosos biopolímeros”, dijo Alejandra, que interpreta a Paola en ‘Sin senos sí hay paraíso’, en el programa de entretenimiento de Canal 1.

Enseguida, la actriz agregó que se dio cuenta de todo gracias a que sintió “mucho miedo” después del tratamiento; eso la hizo dudar y recurrir a un examen para descubrir lo que le habían inyectado.

“A mí me dio mucho miedo y curiosidad porque era muy niña cuando me lo puse. Entonces, dije: ‘Voy a ir donde un médico a que me haga una ecografía para que mire qué es lo que hay de verdad’, y ahí fue cuando me dijeron que efectivamente, [que tenía biopolímeros]”, contó la artista, y añadió que lloró mucho, pero eso le sirvió de lección y hasta para enviar un mensaje a las mujeres para que no caigan en esos tratamientos fraudulentos.

Esta historia le hizo recordar a la presentadora de ‘Lo sé todo’ y cantante Marbelle su caso con esa misma sustancia.

“A muchas actrices, a muchas famosas, les ha sucedido que han sido víctimas de los biopolímeros, de las cosas que se ponen, de las inyecciones. Yo en algún momento lo fui, en mis labios empecé a sentir unas protuberancias y me tocó de raíz eliminarlas”, rememoró.

Cabe recordar que de ese tema Marbelle había hablado en 2017, en una entrevista con Vea donde se refirió a las cirugías que tenía y cuáles le habían inventado, hasta ese momento.

En esa ocasión aseguró en la revista que tuvo biopolímero en el labio superior, pero que se lo extrajeron hace como 10 años porque, según dijo, “tenía una bolita arriba que se veía cuando me reía. Me abrieron con láser y me lo quitaron”.